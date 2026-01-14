Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Nijerya, Fas, Senegal ve Mısır'ın mücadele edeceği yarı final karşılaşmalarıyla birlikte 2026'nın finalistleri belli olacak. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmesinde Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri karşı karşıya gelecek.
- 35. Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki maç 14 Ocak 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanacak.
- Nijerya ile Fas arasındaki yarı final maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Nijerya'nın beklenen ilk 11'inde Victor Osimhen, Fas'ın beklenen ilk 11'inde ise Youssef En-Nesyri yer alıyor.
Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları bu akşam oynanacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonunda iki kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
MAÇ PROGRAMI NETLEŞTİ
Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak.
OSIMHEN VE EN-NESYRI SAHNEDE
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki mücadele, bireysel yıldızların düellosuna sahne olacak. Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Fas'ın gol umudu Youssef En-Nesyri, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.
NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Nijerya ile Fas arasındaki yarı final mücadelesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEKLENEN İLK 11'LER
Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.
Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.