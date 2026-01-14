Haberler

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Nijerya, Fas, Senegal ve Mısır'ın mücadele edeceği yarı final karşılaşmalarıyla birlikte 2026'nın finalistleri belli olacak. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmesinde Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri karşı karşıya gelecek.

  • 35. Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki maç 14 Ocak 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanacak.
  • Nijerya ile Fas arasındaki yarı final maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Nijerya'nın beklenen ilk 11'inde Victor Osimhen, Fas'ın beklenen ilk 11'inde ise Youssef En-Nesyri yer alıyor.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final maçları bu akşam oynanacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonunda iki kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

MAÇ PROGRAMI NETLEŞTİ

Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak.

OSIMHEN VE EN-NESYRI SAHNEDE

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki mücadele, bireysel yıldızların düellosuna sahne olacak. Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Fas'ın gol umudu Youssef En-Nesyri, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya ile Fas arasındaki yarı final mücadelesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEKLENEN İLK 11'LER

Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı