Osimhen rekorlara doymuyor! Lionel Messi'yi de geçti

Galatasaray'da birçok rekor kıran Victor Osimhen, 2025 yılının son günlerinde bir rekoru daha kırmayı başardı.

DÜNYADA İLK 4 ARASINA GİRDİ

Uluslar Afrika Kupası'nda ülkesi Nijerya adına mücadele eden Osimhen, Tunus maçında rakip ağları sarsarak 2025 yılında 46'ncı golünü attı. Osimhen, attığı bu golle birlikte dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncuların 2025 yılı boyunca kulüp ve milli takım maçlarında attığı goller incelendiğinde kendisine dördüncü sırada yer buldu.

LIONEL MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Real Madrid'den Kylian Mbappe'nin 66 gollezirvede olduğu listede, ikinci sırada 60 golle Bayern Münihli Harry Kane yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 57 gol atan Manchester Cityli yer aldı. Inter Miami ve Arjantin adına 54 maçta 46 gol kaydeden Messi, 4. sıradaki yerini 51 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Osimhen'e kaptırdı.

5 GOLE TARİH YAZACAK

Milli takımda 32 gol atan Osimhen, ülkesinde de rekora koşuyor. Nijerya'nın efsane oyuncularından Rashidi Yekini, listede 37 golle ilk sırada bulunuyor. Osimhen, eğer milli takım formasıyla 5 gol daha bulursa ülkesinin en golcü ismi olacak.