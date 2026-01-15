Haberler

Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba Haber Videosunu İzle
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas, Nijerya'yı penaltılarla yenerek finale yükseldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları golsüz sona ererken, final biletini Fas'ın forveti Youssef En-Nesyri'nin attığı penaltı belirledi. Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, maçın 118. dakikasında Victor Osimhen'i oyundan alarak yerine Samuel Chukwueze'yi dahil etti. Bu değişiklik, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

  • Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'a penaltılarla elendiği maçta, Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, 118. dakikada Victor Osimhen'i oyundan aldı.
  • Fas'ın yedek oyuncusu Youssef En-Nesyri, penaltılardaki son vuruşu gole çevirerek takımını finale taşıdı.
  • Nijerya, Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçını 17 Ocak'ta Mısır ile oynayacak.

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. 120 dakikası golsüz sona eren mücadelede penaltılara giden maçta kazanan Fas oldu. Final biletini alan taraf En-Nesyri'nin attığı son penaltıyla belirlenirken, Nijerya'da Victor Osimhen'in 118. dakikada oyundan alınması sosyal medyada tartışma yarattı.

GOLSÜZ 120 DAKİKA, FİNALİ PENALTILAR BELİRLEDİ

Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında normal süre ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Finalist, seri penaltı atışları sonucunda belli oldu.

OSIMHEN İLK 11'DE BAŞLADI, EN-NESYRI YEDEKTİ

Nijerya'da Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Victor Osimhen maça ilk 11'de başladı. Paul Onuachu ise yedekler arasında yer aldı. Fas'ta ise Youssef En-Nesyri mücadeleye kulübede başladı.

118. DAKİKADAKİ DEĞİŞİKLİK GÜNDEM OLDU

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, 118. dakikada sürpriz bir kararla Victor Osimhen'i oyundan aldı. Osimhen'in yerine Samuel Chukwueze'nin dahil edilmesi, maçın hemen ardından tartışmaların fitilini ateşledi.

PENALTILARDA KAÇANLAR VE FİNALİ GETİREN VURUŞ

Penaltılara geçildikten sonra Nijerya'da ilk penaltıyı Paul Onuachu gole çevirdi. Ancak Osimhen'in yerine oyuna giren Samuel Chukwueze ile Bruno Onyemaechi, kaleci Bounou'yu geçemedi. Fas'ta ise son penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, vuruşunu gole çevirerek takımını finale taşıdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Osimhen'in oyundan alınması ve yerine giren Chukwueze'nin penaltıyı kaçırması sonrası eleştirilerin odağı Teknik Direktör Eric Chelle oldu. Bazı taraftarlar Osimhen'in takımın en iyi penaltıcısı olduğunu savunurken, bazı Nijeryalı futbolseverler ise Osimhen'in iyi bir penaltıcı olmadığını öne sürerek Chelle'ye destek verdi. Böylece Osimhen konusu Nijerya'da adeta iki farklı görüşe ayrılan bir tartışmaya dönüştü.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI 17 OCAK'TA

Fas finale yükselip Senegal ile eşleşirken, Nijerya ise Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında 17 Ocak'ta Mısır ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
90+5'te büyük şok! Real Madrid 2. Lig takımına elendi

90+5'te büyük şok! Dünya devi 2. Lig takımına elendi
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir