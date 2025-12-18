Haberler

Osimhen'in pantolunu olay oldu

Osimhen'in pantolunu olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sahadaki performansıyla değil, tarzıyla gündeme geldi. Osimhen'in giydiği düşük bel pantolon sosyal medyada viral oldu. Tarzı, bazı taraftarlar tarafından özgün ve cesur bulunurken, bazıları tarafından eleştirildi.

  • Victor Osimhen'in giydiği düşük bel pantolon sosyal medyada viral oldu.
  • Osimhen'in tarzı bazı taraftarlar tarafından özgün ve cesur bulunurken, bazıları tarafından eleştirildi.
  • Osimhen'in pantolonuyla ilgili görüntüler binlerce etkileşim alarak futbolseverler arasında tartışma başlattı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, bu kez sahadaki performansıyla değil tarzıyla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun giydiği düşük bel pantolon, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Osimhen'in tercih ettiği kıyafet bazı taraftarlar tarafından özgün ve cesur bulunurken, bazı kullanıcılar ise tarzı eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda futbolcunun stilinin alışılmışın dışında olduğu vurgulandı.

GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Osimhen'in tarzı futbolseverler arasında geniş bir tartışma başlattı. Yıldız futbolcu, saha dışındaki görüntüsüyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Osimhen'in pantolunu olay oldu

Osimhen'in pantolunu olay oldu

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title