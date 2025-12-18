Osimhen'in pantolunu olay oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, bu kez sahadaki performansıyla değil tarzıyla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun giydiği düşük bel pantolon, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

BEĞENEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Osimhen'in tercih ettiği kıyafet bazı taraftarlar tarafından özgün ve cesur bulunurken, bazı kullanıcılar ise tarzı eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda futbolcunun stilinin alışılmışın dışında olduğu vurgulandı.

GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Osimhen'in tarzı futbolseverler arasında geniş bir tartışma başlattı. Yıldız futbolcu, saha dışındaki görüntüsüyle de adından söz ettirmeyi başardı.