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Osimhen'in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcüsü Victor Osimhen, ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Birçok teklif almasına rağmen sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini sürekli belirten Osimhen'in devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen 40 milyon euroluk maaş teklifi reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, ortaya koyduğu performans parmak ısırtıyor. Sarı-kırmızılıların 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istediği Osimhen, sezon boyunca birçok dev kulüpten teklif aldı. Bunlara rağmen sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediği her fırsatta dile getiren Nijeryalı golcünün devre arasında reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı.

40 MİLYON EUROYU HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDETMİŞ

26 yaşındaki futbolcuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Victor Osimhen, kış transfer döneminde Suudi Arabistan Pro Ligi takımlardan Al-Hilal'den gelen 40 milyon euroluk maaş teklifi reddetti. Suudi Arabistan ekibinin astronomik teklifini hiç düşünmeden geri çeviren Osimhen'in tavrı ve aidiyet duygusunun şaşkınlık yarattığı belirtildi.

OSIMHEN'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Victo Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Son oynanan Antalyaspor maçında sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trickini yapan Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkararak gol krallığında da zirveye oturdu.

Osimhen'in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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