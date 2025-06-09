Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
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Victor Osimhen'den vazgeçen Al-Hilal, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Suudi ekibi, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için 30 milyon euroluk teklif yaptı. Faslı yıldıza ise 3 yıl için toplam 105 milyon euro önerildi.

Galatasaray'ın sezonu çifte kupayla tamamlamasında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda ederek Napoli'ye dönen Nijeryalı yıldızın, Avrupa'da oynamak istediği için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddettiği öne sürüldü.

Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

AL-HİLAL GÖZÜNÜ SÜPER LİG'E ÇEVİRDİ

Osimhen'den istediği sonucu alamayan Al-Hilal, gözünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Suudi Arabistan temsilcisinin yeni hedefi, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri oldu. Geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Faslı golcü, etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 52 maçta 30 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan En-Nesyri, Al-Hilal'in transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

30 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Al-Hilal'in, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Ayrıca kulübün, En-Nesyri'ye 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 35 milyon euro önerdiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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