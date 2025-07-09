Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya

Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya
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Galatasaray'ın Victor Osimhen için ısrarı sürerken Napoli'ye son sunduğu teklif ile birlikte İtalyan devini ikna etti. İki taraf arasında transferde ödeme planının görüşüldüğü öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Victor Osimhen transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY VE NAPOLI ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde karşılıklı anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, ödeme planının son detayları için Sarı-kırmızılı yönetici Abdullah Kavukcu'nun Napoli ile masaya oturup transferi finalize edeceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroluk bonserrvis bedelini 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etmişti.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Osimhen transferiyle ilgili de konuşan Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür.'' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKral:

kara para aklama ve illegal bahis çok çalışacak

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Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Kral rumuzlu arkadaş, Karapara aklama nedir? Tam olarak bilgiye sahip'misin yoksa ezbere yazmaktan başka bilgin var mı? Kara para illegal açıkta bekleyen veya suçtan elde edilen yasal bir dayanağı olmayan kaynağın gelir olarak gösterilmesidir.? Burada klüp 10 tl olan bir şeyi 100 tl göstererek illegal kaynağı legal hale getirmiyor.Tersine elinde mevcut ve yasal olarak kasasında olan para ile alım yapıyor.

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