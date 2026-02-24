Osimhen'i tutabilmek için binbir şekle giren Kelly'den Nijeryalı yıldıza övgü dolu yorum

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İtalya temsilcisi Juventus'ta oyunculardan Lloyd Kelly, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ZORLU BİR MÜCADELE BİZİ BEKLİYOR'

Lloyd Kelly, sahalarında oynamanın kendileri için avantaj olduğunu kaydederek "Taraftarımızın önünde oynadığımızda, inancımız yükseliyor. Daha öz güvenli oynuyoruz. Bütün maçlar için bu durum böyle. Taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini bekliyoruz. Ne durumda olduğumuz biliniyor. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

'OSIMHEN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU'

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ilk maçta çok iyi oynadığını belirten Kelly, "Victor Osimhen, olağanüstü bir oyuncu. İlk maçta bunu gösterdi. Galatasaray'ın gol fırsatı oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için çalıştık. Takım olarak bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Bu karşılaşma, ilk maç gibi olmamalı. Her oyuncu, bu tarz zorlu maçlar öncesi kendini motive etmeye çalışır." ifadelerini kullandı.

'DAHA ORGANİZE OLMALIYIZ'

Kelly, son maçlarda rakiplerinin kolay gol bulduğunu dile getirerek "Daha dikkatli olmalıyız. Daha organize olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok yetenekli oyuncular var. Çok ufak bir hareketle sizi zor duruma sokuyorlar. Moralimizin bozulmaması için bir önceki maçı unutmalıyız. Bir taraftan da ilk maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.