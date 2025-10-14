Haberler

Osimhen hat-trick yaptı, Nijerya Dünya Kupası umudunu sürdü
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in 51 dakika içerisinde hat-trick yaptığı maçta Nijerya, rakibini 3-0 yendi. 17 puana yükselen Nijerya, 2026 Dünya Kupası için play-off'lara katılmaya hak kazandı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 10. hafta maçında Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi. Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya, 4-0'lık skorla kazandı.

OSIMHEN HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen damga vurdu. Yıldız oyuncu, Benin karşısında takımı adına 3 gol kaydetti. Maçın 3. dakikasında Chukwueze'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Osimhen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Maçın bu kez 38. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Chukwueze'nin ortasında arka direkte topa iyi yükselen Osimhen, farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Nijerya'da 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, hat-trick yaparak skoru 3-0'a getirdi.

5 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri'nde takımıyla birlikte çıktığı 5 maçta 6 gol atıp, 1 golün de pasını verdi.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI İLK 11'DE

Nijerya'da Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

PLAY-OFF'A KALDILAR

Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Nijerya, 2026 Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
