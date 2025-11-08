Haberler

Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler
Güncelleme:
Son zamanlarda gösterdiği performansla Avrupa'da manşetleri süsleyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği etkileyici grafiğiyle dev takımların radarına girdi. İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol basınına göre birçok kulüp Nijeryalı yıldız için yeniden harekete geçti. Başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere, PSG, Manchester United ve Chelsea'nin Osimhen'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

  • Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol atarak gol krallığında zirveye yerleşti.
  • Liverpool, Barcelona, PSG, Manchester United ve Chelsea'nin Osimhen'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.
  • Galatasaray'ın Osimhen'i satma planı bulunmuyor ve oyuncunun sözleşmesinde çıkış maddesi yer almıyor.

Son haftalarda sergilediği olağanüstü performansla Avrupa futbolunu sallayan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışıyla dev kulüplerin yeniden radarına girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FIRTINA GİBİ ESTİ

Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle gol krallığında zirveye yerleşti. Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarını geride bırakan Nijeryalı golcü, üst üste 8 Avrupa maçında gol atarak adını tarihe yazdırdı.

Bu performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini pişman eden Osimhen, kendisinden çok daha yüksek bedellerle transfer edilen forvetleri gölgede bıraktı.

DEV KULÜPLER YENİDEN DEVREDE

İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol basınına göre birçok kulüp Nijeryalı yıldız için yeniden harekete geçti. Başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere, PSG, Manchester United ve Chelsea'nin Osimhen'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ayrıca, daha önce de ilgilenen Suudi Arabistan kulüplerinin, bu kez yıllık 50 milyon doların üzerinde teklifler hazırladığı iddia edildi.

GALATASARAY'IN KARARI NET

Galatasaray cephesi ise yıldız oyuncu konusunda kararlı. Yönetimin, Osimhen'i satma planı bulunmuyor ve oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi yer almıyor. 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz günlerde UEFA'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: " Galatasaray'da çok mutluyum. Burada bambaşka bir atmosferde oynuyorum."

ALTIN DEĞERİNDE YATIRIM

Futbol otoriteleri, Osimhen gibi bir oyuncunun 150 milyon euronun altına satılmaması gerektiğini savunuyor. Bu da Galatasaray'ın yaptığı transferin ne kadar doğru ve kârlı bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

