Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak

Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Osimhen transferi mutlu sonla bitmişti. Napoli ile belgelerin imzalanmasını bekleyen sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcünün İstanbul'a geliş tarihi de netleşti.

Victor Osimhen'in, Galatasaray ile her konuda anlaşmasının ardından Napoli ile de el sıkışan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getiriyor.

AVUSTURYA KAMPINDA OLMAYACAK

Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın hazırlık kampı için Avusturya'ya gitmesi şimdilik planlanmıyor. Son belgelerin tamamlanmasının ardından oyuncu takıma katılacak.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLACAK

Geçen sezona damga vuran Victor Osimhen'in hafta sonu İstanbul'da olması beklenirken, yapılacak sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takıma katılacak.