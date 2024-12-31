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Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor

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Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini yenilemeyen Bright Osayi-Samuel için Victor Osimhen'in devreye girdiği iddia edildi. Nijerya basınından gelen haberlere göre, Osimhen, Osayi-Samuel'i Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye çalışıyor. Osimhen'in yıldız futbolcuyu ikna etmek için sık sık konuştuğu ve Galatasaray hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini yenilemeyen yıldız futbolcu Bright Osayi-Samuel için Nijerya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Osayi'yi Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Gazeteci Ayoola Kelechi'nin haberine göre Fenerbahçe ile henüz anlaşmaya varmayan Osayi için Galatasaraylı Victor Osimhen devreye girdi. Haberde Galatasaray ile Osayi-Samuel arasında henüz resmi bir görüşmenin yapılmadığı belirtilirken, Osimhen'in yıldız futbolcuyu ikna etmek için sık sık konuştuğu ve takım hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor

Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

OSAYİ KARAKTERLİ BİR ADAMDIR.HIRSIZLARLA ÇALIŞMAZ......

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Haber YorumlarıGokhan Ozcan:

Bir gün tüm dünyalılar Galatasaraylı olacak!

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Haber YorumlarıÇavuş Kenan:

Osimen sen geldin takım değişti umarım kalırsın uzun yıllar adamsinnnn

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Haber YorumlarıMehmet Aydoğan:

osimhen, 4 yıldır türkiye’de hemde fenerbahçe’de oynayan osaiye 6s hakında bilgi veriyor, bu haber komik olmadımı

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