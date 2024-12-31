Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor

Süper Lig devi Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini yenilemeyen yıldız futbolcu Bright Osayi-Samuel için Nijerya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Osayi'yi Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Gazeteci Ayoola Kelechi'nin haberine göre Fenerbahçe ile henüz anlaşmaya varmayan Osayi için Galatasaraylı Victor Osimhen devreye girdi. Haberde Galatasaray ile Osayi-Samuel arasında henüz resmi bir görüşmenin yapılmadığı belirtilirken, Osimhen'in yıldız futbolcuyu ikna etmek için sık sık konuştuğu ve takım hakkında bilgi verdiği kaydedildi.