Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi, ara transfer dönemi başlar başlamaz sarı kırmızılılara sürpriz bir öneriyle geldi.

GALATASARAY'A KYLE WALKER'I ÖNERDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; George Gardi, Manchester City'den Kyle Walker'ı Galatasaray'a önerdi. Sarı-kırmızılıların yıldız isimleri transfer etmesinde çok büyük payı olan Gardi, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılara gelmesinde başrol oynayan isim olmuştu.

GARDIYE YETKİ VERİLDİ, GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Öte yandan bu öneri sonrasında İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi, son kararını da verdi. Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi. İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Kyle Walker, bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City'de 18 maça çıktı ve 34 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.