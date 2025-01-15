Üye Girişi
Haberler
Trump resmen açıkladı! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik

Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi başta olmak üzere birçok önemli transferinde büyük paya sahip olan George Gardi, sarı-kırmızılılara Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'ı önerdi. Bu öneriye sıcak bakan Cimbom, kiralık transfer konusunda görüşmelerin başlaması için İtalyan menajere yetki verdi.

Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi, ara transfer dönemi başlar başlamaz sarı kırmızılılara sürpriz bir öneriyle geldi.

GALATASARAY'A KYLE WALKER'I ÖNERDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; George Gardi, Manchester City'den Kyle Walker'ı Galatasaray'a önerdi. Sarı-kırmızılıların yıldız isimleri transfer etmesinde çok büyük payı olan Gardi, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılara gelmesinde başrol oynayan isim olmuştu.

Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

GARDIYE YETKİ VERİLDİ, GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Öte yandan bu öneri sonrasında İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi, son kararını da verdi. Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi. İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor

SEZON PERFORMANSI

Kyle Walker, bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City'de 18 maça çıktı ve 34 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Osimhen'e imzayı attırmıştı: George Gardi, Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha getiriyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
img

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Engin:

sacha boey kadar iyi değil ama iş yapar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilker oymak:

Getir Felsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD enflasyon verileri sonrası kriptoda son durum!

ABD enflasyon verileri sonrası kriptoda son durum!
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.