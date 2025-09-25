Haberler

Osimhen'den taraftarı havalara uçuracak haber

Osimhen'den taraftarı havalara uçuracak haber
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve Galatasaray'ın son üç maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in durumu netleşti. Yıldız golcü, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Osimhen'in, teknik heyetin kararıyla Alanyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Nijerya Milli Takımı'nın 6 Eylül'de Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen, Galatasaray'ın son üç karşılaşmasında forma giyememişti.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü, Alanyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Konyaspor maçlarını kaçıran Nijeryalı forvetin, teknik heyetin kararı doğrultusunda Alanyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın son antrenmanından kareler;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
