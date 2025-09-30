Haberler

Osimhen'den Liverpool'a karşı tarihe geçen gol

Osimhen'den Liverpool'a karşı tarihe geçen gol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osimhen, Liverpool'a karşı attığı golle tarihe geçti. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Temsilcimiz Galatasaray, maça harika bir başlangıç yapmasının ardından 15. dakikada penaltı kazandı. Hızlı hücumla ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ

Penaltıda sorumluluğu alan Victor Osimhen, 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi. Yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında ilk golünü kaydetti. Osimhen, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda asist yaptı, Real Madrid gol oldu yağdı

Arda yine yıldızlaştı, Real Madrid gol oldu yağdı
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.