Osimhen'den Liverpool'a karşı tarihe geçen gol
Osimhen, Liverpool'a karşı attığı golle tarihe geçti. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Temsilcimiz Galatasaray, maça harika bir başlangıç yapmasının ardından 15. dakikada penaltı kazandı. Hızlı hücumla ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi.
OSIMHEN GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ
Penaltıda sorumluluğu alan Victor Osimhen, 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi. Yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında ilk golünü kaydetti. Osimhen, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.