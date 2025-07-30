Osimhen geliyor! Gece yaptığı paylaşım taraftarları uykudan uyandırdı

Osimhen geliyor! Gece yaptığı paylaşım taraftarları uykudan uyandırdı
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Osimhen geliyor! Gece yaptığı paylaşım taraftarları uykudan uyandırdı
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Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Nijeryalı golcünün önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Osimhen'in gece yarısı sosyal medya hesabından peş peşe Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapması, taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Nijeryalı yıldız, imza için İstanbul'a geliyor.

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

İtalyan basınından Matteo Moretto'nun haberine göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.

GECE YARISI OSIMHEN'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcu, gece yarısı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce Galatasaray armasını paylaşan Osimhen, daha sonra ise uçağa bindiği görüntüleri paylaştı.

Osimhen'den flaş hamle! Gece yaptığı paylaşım taraftarları uykudan uyandırdı

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor. Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor. Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Evine hoş geldin Aslan parçası.

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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

abi geldiler abiiiii

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Haber YorumlarıEnes:

Gece uyuyordum paylaşımı yapınca bana sinyal geldi ve hemen uyandim

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenevliler ve salıncakcılar zorlanma var mı zorlanma ;) ;) hahahahahahaha

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Haber YorumlarıSya ays:

parayi cukka cebe atiyor paylasimla enayiler uykudan uyaniyormus

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