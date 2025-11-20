Osimhen'den Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama

Galatasaray, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in MR sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Kulübün açıklamasına göre yıldız golcünün sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavi süreci derhal başlatıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sarı-kırmızılılar, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında Osimhen'in kesin olarak forma giyemeyeceğini açıkladı. Oyuncunun tedavisi sürerken, teknik ekip ve sağlık heyeti millî yıldızın dönüşünü hızlandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

UNION SG VE DERBİ İÇİN BELİRSİZLİK

Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG mücadelesi ve 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için karar tedavinin gidişatına göre verilecek. Sağlık ekibi, Osimhen'in güçlü kas yapısının iyileşme sürecini hızlandırabileceğini ancak sürecin hiçbir aşamasında risk alınmayacağını belirtti.

"DERBİDE OLMAK İSTİYORUM"

Tedavisi devam eden Nijeryalı forvet, Fenerbahçe derbisi için istekli olduğunu teknik ekibe iletti. Yıldız futbolcunun, "Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyorum. Takıma katkı vermek için buradayım" dediği öğrenildi.

Galatasaray cephesi, Osimhen'in tamamen hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürürken, derbi öncesi yapılacak son kontroller belirleyici olacak.