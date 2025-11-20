Haberler

Osimhen'den Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama

Güncelleme:
Galatasaray, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in MR sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Galatasaray sağlık ekibi, güçlü kas yapısının avantajıyla Osimhen'i kısa sürede yeniden sahaya çıkarmayı planlıyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe karşısında oynamak istediği ve bunun için sarı-kırmızılılarla görüştüğü öğrenildi.

  • Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.
  • Victor Osimhen, Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
  • Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisi ve Union SG maçına katılımı tedavi sürecine bağlı olarak belirlenecek.

Galatasaray, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in MR sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Kulübün açıklamasına göre yıldız golcünün sol arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavi süreci derhal başlatıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sarı-kırmızılılar, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında Osimhen'in kesin olarak forma giyemeyeceğini açıkladı. Oyuncunun tedavisi sürerken, teknik ekip ve sağlık heyeti millî yıldızın dönüşünü hızlandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

UNION SG VE DERBİ İÇİN BELİRSİZLİK

Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG mücadelesi ve 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için karar tedavinin gidişatına göre verilecek. Sağlık ekibi, Osimhen'in güçlü kas yapısının iyileşme sürecini hızlandırabileceğini ancak sürecin hiçbir aşamasında risk alınmayacağını belirtti.

"DERBİDE OLMAK İSTİYORUM"

Tedavisi devam eden Nijeryalı forvet, Fenerbahçe derbisi için istekli olduğunu teknik ekibe iletti. Yıldız futbolcunun, "Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyorum. Takıma katkı vermek için buradayım" dediği öğrenildi.

Galatasaray cephesi, Osimhen'in tamamen hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürürken, derbi öncesi yapılacak son kontroller belirleyici olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Çok korkuyorlar Osimhen in tamamen iyileşmiş bir şekilde sahaya çıkmasından. Günlerdir yorum üstüne yorum yapıyorlar osiyi karalamak için.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Osimen oğlum yat dinlen ne derdin var yok derbiye çıkacağım filan sakatlık sürecin uzamasın

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Ne korkmus bu fb liler adamdan. Baksana istemiyor oynamisini cayci Zeynel bile

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıArif İnanç:

Gençlerbirliği maçında hüsran yaşayacaklar. Kolay maç olmayacak. Görünen köy var ortada. Demek di demeyiniz.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Mayislara kadar herşey mübah, anladin sen onu

yanıt6
yanıt2
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
