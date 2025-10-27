Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar

Süper Lig devi Galatasaray'da yıldız futbolcu Victor Osimhen, sosyal medya hesabından üst üste flaş paylaşımlarda bulundu.

'GÖZYAŞLARINIZI BURAYA BAĞIŞLAYIN'

Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın." ifadelerini kullandı. Yıldız golcü, bu paylaşımın ardından elleriyle gözyaşları yaptığı bir paylaşım daha yaptı.

İşte Osimhen'in sosyal medya paylaşımları;