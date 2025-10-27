Haberler

Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Yıldız isim, bu paylaşımın ardından elleriyle gözyaşları yaptığı bir paylaşım daha yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'da yıldız futbolcu Victor Osimhen, sosyal medya hesabından üst üste flaş paylaşımlarda bulundu.

'GÖZYAŞLARINIZI BURAYA BAĞIŞLAYIN'

Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarınızı buraya bağışlayın." ifadelerini kullandı. Yıldız golcü, bu paylaşımın ardından elleriyle gözyaşları yaptığı bir paylaşım daha yaptı.

İşte Osimhen'in sosyal medya paylaşımları;

Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar

Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Nerde oe var gsde hepsi de. Bi tane düzgün yok

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme113
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

İçlerine yalan dolan işlemiş. Maske hikaye. Hop diye çıkarabiliyor. İşine gelince. Rakiplere ve hakemlere baskı için kullanıyor kesinlikle. Adamların üstünden geçiyorlar kart bile yok. Ama bşr gün üstünden birisi kesin geçer .

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımk6ttqs425:

GS oyuncu seçerken o.c olmasına özellikle dikkat ediyor.Ne kadar ahlaksiz, cirkef ve üç kagitci oyuncu varsa direk GS’ye gidiyor

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

kulubü gibi kendiside ezik..

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme61
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustfa Kale:

Osimhen bu yaptiklarin sana negatif olarak sahada donecek hakemlere karsi inandiriciligin kalmayacak... gelecegini riske ediyorsun....

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
