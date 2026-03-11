Haberler

Oscar Trejo: "Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik"

Rayo Vallecano'nun tecrübeli futbolcusu Oscar Trejo, Samsun'da düzenlenen basın toplantısında UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile yapacakları zorlu karşılaşma öncesi düşüncelerini paylaştı. Trejo, iyi bir mücadele vereceklerini ve güzel anlar yaşamak istediklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Rayo Vallecano'nun tecrübeli futbolcusu Oscar Trejo, şu anda bulundukları anları yaşamak için Samsun'a geldiklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'a konuk olacak Rayo Vallecano'da 38 yaşındaki Arjantinli futbolcu Oscar Trejo, Teknik Direktör Inigo Perez Soto ile birlikte maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getiren Trejo, ayrıca şunları söyledi:

"Kişisel seviyede yukarıdayım. Bu elemede olduğum için mutluyum. Alıştığımız gibi oynamaya çalışacağız. Bu, tadını çıkarmak istediğimiz bir iş. İşi evimizde bitirmek istiyoruz. Yolculuk güzel geçti. Otelde, kulüpte ve burada güzel karşılandık. Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik. Yarın iyi mücadele edeceğiz. Burada bir sürü taraftarımız olacak. Zor olduğunu biliyoruz. Seyircilerimizle beraber olmak güzel bir an olacak." - SAMSUN

