Oscar Piastri, Katar Grand Prix'sinde Sprint Yarışını Kazandı

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası Katar Grand Prix'sindeki sprint yarışını McLaren takımının pilotu Oscar Piastri kazandı. Piastri, 26 dakika 51.003 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görebilerek 8 puan aldı. Sprint yarışında George Russell ikinci, Lando Norris ise üçüncü oldu.

26 yaşındaki Norris yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Sprint yarışında ilk 3 sırayı alan pilotlara kupasını Sırp tenisçi Novak Djokovic verdi.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 396 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 374

3. Max Verstappen (Hollanda): 371

4. George Russell (Büyük Britanya): 301

5. Charles Leclerc (Monako): 226

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
