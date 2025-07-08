Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer

Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
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Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı ve Beşiktaş'ın transferini iptal ettiği Osayi Samuel'in yerine iki ezeli rakip, bir başka isimde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in devleri, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı ve Beşiktaş'ın da son anda fazla ücret istenmesi nedeniyle transferini iptal ettiği Osayi Samuel'in yerine Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde yeni bir isimde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki devi, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak istiyor.

EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Beşiktaş'ın Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilmişti. Siyah-beyazlılar son teklifini yapıp İngiliz sağ bekin kararını beklemeye koyulurken ezeli rakibi Fenerbahçe de teklifle geldi. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer

2.4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Fenerbahçe Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon Euro yıllık ücret teklif etti. Oyuncunun kulüplerden beklentisi ise 4 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro yıllık ücret. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Everton ve Tottenham'ın da ilgilendiği Kyle Walker-Peters'a şimdiye kadar en iyi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.

SEZON PERFORMANSI

Bonservisi elinde bulunan Kyle Walker Peters, geçen sezon Southampton'da 35 maçta 2 asist üretti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurGüL Öz:

Fenerin her sene yaptığı hareketler Galatasaray ve Beşiktaş kiminle ilgileniyorsa onlara teklif yapıyorlar

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