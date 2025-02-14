Oryantiring Müsabakalarında Afyonkarahisar'ı Gururlandıran Başarı

Afyonkarahisar'da öğrenciler arasında düzenlenen oryantiring müsabakasına katılan Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri 7 altın, 1 gümüş,4 bronz madalya ve 2 kupa kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bayat ilçe merkezinde öğrencilere yönelik oryantiring müsabakası düzenlendi. Kız ve erkeklerde iki grup halinde düzenlenen müsabakaya il genelinde 11 okul 84 sporcu katıldı. Sandıklı'dan müsabakaya katılan tek okul olan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu takımı7 altın, 1 gümüş,4 bronz madalya ve 2 kupa kazandı.

Okul öğrencilerinden A kategorisi il birincisi Eren Erdiş il ikincisi Harun Çelik, il üçüncüsü Alihan Özbağ B kategorisi il birincisi Muhammet Öksüz ve il dördüncüsü Mehmet Yıldız oldu. Ayrıca okul takım olarak A kategorisi erkek İl birinciliği, B kategorisi erkek il üçüncülüğü elde etti.

Öğrenciler, Afyonkarahisar'ı temsil etmek için Türkiye bölge finallerine katılacak - AFYONKARAHİSAR