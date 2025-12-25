Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı tartışma yarattı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda stadyumdaki makam odasından gözaltına alındığı bildirildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET

Olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ziyaret etmesi dikkat çekti. Baykan, ziyarete ilişkin fotoğraf karesini "Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ı ağırladık" notuyla paylaştı.

İşte Baykan'ın o paylaşımı;

"NE MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYORSUN?"

Kısa sürede gündem olan fotoğraf karesinin altına "Biz de Aziz Yıldırım nerede diyorduk", "Ne mesajı vermeye çalışıyorsun?", "Aziz hiç yol yapma seni o koltuğa oturtmayacağız", "Bir Atatürk portresinin olmadığı kareyi vermemen lazımdı başkan", "Fenerbahçe başkanına operasyon çekilirken kimlerlesin", "Bayram değil seyran değil neden ağırladınız", "Saran'a destek için gelmiştir inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.