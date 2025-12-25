Haberler

Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı tartışma yarattı

Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı tartışma yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında stadyumdaki makam odasından gözaltına alınması gündemdeki yerini korurken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı ziyaretine ilişkin paylaşılan fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın altına çok sayıda kullanıcı "Ne mesaj veriliyor?" yorumları yaparak ziyareti tartışma konusu haline getirdi.

  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan tarafından ziyaret edildi.
  • Mehmet Baykan, Aziz Yıldırım'ı ağırladığını belirten bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda stadyumdaki makam odasından gözaltına alındığı bildirildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET

Olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ziyaret etmesi dikkat çekti. Baykan, ziyarete ilişkin fotoğraf karesini "Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ı ağırladık" notuyla paylaştı.

İşte Baykan'ın o paylaşımı;

Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı tartışma yarattı

"NE MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYORSUN?"

Kısa sürede gündem olan fotoğraf karesinin altına "Biz de Aziz Yıldırım nerede diyorduk", "Ne mesajı vermeye çalışıyorsun?", "Aziz hiç yol yapma seni o koltuğa oturtmayacağız", "Bir Atatürk portresinin olmadığı kareyi vermemen lazımdı başkan", "Fenerbahçe başkanına operasyon çekilirken kimlerlesin", "Bayram değil seyran değil neden ağırladınız", "Saran'a destek için gelmiştir inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBabayaro:

Aziz Yıldırım a sallayanlara BOYDAN GİREYİM siz kimsiniz lan ona laf edecek

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu