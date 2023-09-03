Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyor

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların lehine çalınan penaltı pozisyonuna tepkiler çıp gibi. Futbolseverler, Galatasaray'a verilen penaltı nedeniyle mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a sert tepki gösterirken Icardi'nin rakibine faul yaptığını iddia ediyor.