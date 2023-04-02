Ortalık yangın yeri! Arda Güler'in penaltı pozisyonu gündemi yerinden oynattı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında yaşanan pozisyon gündemi yerinden oynattı.

"MANUEL ZEKANIN ÜRÜNÜ"

Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kalan Arda Güler için çalınan penaltı Beşiktaşlıları çıldırttı. Siyah-Beyazlılar maçın devre arasında "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" paylaşımı yaptı.

"BÖYLE PENALTIYI AMATÖRDE VERMİYORLAR"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sert bir şekilde pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Çakar yaptığı paylaşımlarda, "Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy verdiğiniz penaltının içine edeyim! Böyle penaltıları amatör kümede bile vermiyorlar! MHK başkanı Lale Orta'ya yakışan bu gece de VAR odasını basıp penaltı ile ilgili farklı görüntüler var mı? diye soruşturmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Yorumculardan gelen paylaşımlar: