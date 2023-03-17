Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Konyaspor-Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un, Dubois'e yaptığı müdahalede Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi. Ancak Hakem Zorbay Küçük'ün çıkardığı kartın rengi sarı oldu. Yaşananların ardından sosyal medya karıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Lider Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın başında yaşanan pozisyon gündemi salladı.

KIRMIZI KART BEKLEDİLER

15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubouis, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi.

Görüntü: beIN Sports

SARI KART ÇIKTI

Hakem Zorbay Küçük, bu pozisyonun ardından Ahmet'e sarı kart çıkardı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar karara sosyal medyadan isyan etti.

YORUMCULARDAN TEPKİ

Galatasaray'a yakın yorumcular, hakem Zorbay Küçük için sert paylaşımlar yaptı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonun net kırmızı kart olduğunu ifade etti.

İşte yorumculardan gelen tepkiler