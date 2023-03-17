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Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Spor Haberleri

Konyaspor-Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un, Dubois'e yaptığı müdahalede Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi. Ancak Hakem Zorbay Küçük'ün çıkardığı kartın rengi sarı oldu. Yaşananların ardından sosyal medya karıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Lider Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın başında yaşanan pozisyon gündemi salladı.

15. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubouis, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-Kırmızılı futbolcular kırmızı kart bekledi.

Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladıGörüntü: beIN Sports

Hakem Zorbay Küçük, bu pozisyonun ardından Ahmet'e sarı kart çıkardı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar karara sosyal medyadan isyan etti.

Galatasaray'a yakın yorumcular, hakem Zorbay Küçük için sert paylaşımlar yaptı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonun net kırmızı kart olduğunu ifade etti.

İşte yorumculardan gelen tepkiler

Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Ortalık karıştı! Konya-G.Saray maçındaki pozisyon sosyal medyayı salladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Konyaspor Spor Haberler

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