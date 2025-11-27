Haberler

Ortalık karışacak! Galatasaray'dan TFF'ye Ederson tepkisi

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, Roland Sallai'ye verilen 2 maç cezaya ve Ederson'a verilmeyen ceza nedeniyle açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır. Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!'' ifadeleri kullanıldı.

  • Galatasaray, Roland Sallai'ye verilen 2 maç men cezasını ve Fenerbahçeli kaleci Ederson'a ceza verilmemesini eleştirdi.
  • Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin kararlarında çifte standart ve uygulama tutarsızlığı olduğunu belirtti.
  • Galatasaray, futbolun çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğunu vurguladı.

Süper Lig devi Galatasaray, son oynanan lig maçında kırmızı kart gören Roland Sallai'ye 2 maç men cezası ve Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilmeyen ceza ile ilgili TFF'ye tepki gösterdi.

'AYRICALIK DEĞİL, HERKES İÇİN ADALET'

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır. Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!' ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.11.2025 tarihli kararları, Türk futbolunda dile getirdiğimiz çifte standart, ölçüsüzlük ve uygulama tutarsızlığı sorunlarını bir kez daha görünür kılmıştır.

Oyuncumuz Roland Sallai'ye verilen 2 maç men cezası, oyunun akışı içinde meydana gelen, kasit unsuru bulunmayan bir pozisyonda olmasına rağmen, üst sınırdan ve en ağır şekilde uygulanmıştır. Başka bir maçta rakip takım oyuncusunun benzer bir hareketine faul bile çalınmaması, verilen cezanın niyetini açık bir şekilde sorgulamaktadır.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır. Oyuncumuz Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek PFDK tarafından cezalandırılmıştır.

Aynı eylemlere farklı yorumlar getiren, emsal kararları hiçe sayan, verdiği cezalarla adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezon da ulaşmak istedikleri hedef bellidir.

Bundan yaklaşık 3 sene önce söylediğimizi bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz: "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!"

Türk futbolunun tek çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğunu biliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, her sezon olduğu gibi mücadelesine, saha içinde, sonuna kadar devam edecektir."

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet KÜMEK:

Haklı Fenere bu kadar ayrımcılık olamaz

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltan Kaya:

Ne oldu gs,ağlamaya başladın yine

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Konu aglama degil, ederi feneri kaleye geceni zaten avlayan cikar asil konu, icardi de yapti aynisini bir mac ceza aldi. O zaman neden ceza verildi simdi neden ceza yok neden ayrimcilik....

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Hedef belli Galatasaray'ı tahrik etmek, hataya zorlamak dolayısıyla Fenerbahçe'nin önünü açmak. Sezon başından beridir Geriye düştükleri her maçlarda rakip 10 kişi bırakıldı. Yedikleri goller iptal edildi. Bakalım daha neler olacak olacak?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Yahu oynasa ne olur oynamasa ne olur 3. kaleci Tarık ondan daha iyi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Aynen katiliyorum ama katilmadigim konu ayni haraketi yapan ceza aliyor ama fenerasyon fenere ceza veremiyor. Neden bu ayrımcılık

yanıt5
yanıt3
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Merak etmeyin edersona vermediği ceza kotasını Galatasaray'a ceza vererek doldurur. o hareket sadece Ogün tribün de olan kadın ve erkek taraftara gösterilmedi unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanımızda bir futbolseverdir o hareketi gördüğünde yada sonradan gideceğinde TFF hakkında düşüncesi ne olacaktır merak ediyorum. Konuya RTÜK bile ceza vermesi gerekirken yazılı TFF çok geniş davrandı altından kalkamaz bu kararın.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
