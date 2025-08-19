Ortahisar Belediyespor, Yeni Sezon Öncesi 15 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyespor, 10 mevcut oyuncusu ile sözleşme yenileyerek 5 yeni oyuncu transfer etti. Takım, yeni sezona 6 Eylül'de başlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyespor'da 15 oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi kadrosunda bulunan 10 oyuncu ile sözleşme yenileyen hentbol takımı, 5 yeni ismi de renklerine bağladı.

Geçen sezonu ligde 4'üncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Ortahisar Belediyespor, yeni sezona 6 Eylül'de başlayacak.

Belediyede düzenlenen imza törenine Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, Genel Sekreter Ahmet Tahmazoğlu ve Sportif Direktör Ömür Yazıcı katıldı.

Geçen sezon kadroda bulunan Perihan Topaloğlu Acar, Kübra Akçayoğlu, Monika Janeska Kildan, Hiranur Öztürk, Kübra Sarıkaya, Arife Özdemir, Feyzanur Öztürk, Eylül Şilan Yalçın, Sahra Durmaz ve Özge Zaman'la sözleşme yenileyen takım, dış transferde de Dajana Miljanic, Öykü Doğa Harmancı, Nisan Çakar, Şükran Beytekin ve Halime İslamoğlu'nu kadrosuna kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yeni transferlerle takımın daha da güçlendiğini belirterek, bu sezon daha büyük başarılar beklediğini aktardı.

Ortahisar Belediyespor, yeni sezondaki ilk maçında Süper Kupa Yarı Finalinde 30 Ağustos Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
