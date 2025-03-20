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Orkun Kökçü, Macaristan Maçında Cezalı Duruma Düştü

Orkun Kökçü, Macaristan Maçında Cezalı Duruma Düştü
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A Milli Futbol Takımı'ndan Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında gördüğü sarı kartla rövanşta oynayamayacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, Macaristan maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta oynamayacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı konuk etti. Millilerde müsabaka öncesinde İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, sarı kartı sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 41. dakikasında sarı kart gören Orkun cezalı duruma düştü. Orkun Kökçü, Macaristan ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada oynayamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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