Orkun Kökçü: En önemli şey yarınki maça hazır olmak, maçı kazanmak

BEŞİKTAŞ Kaptanı Orkun Kökçü, "Herkes yüzde 100 hazır diyebilirim yarınki maç için. Şu an en önemli şey yarınki maça hazır olmak, maçı kazanmak" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa 2'nci Eleme Turu ilk maçında yarın saat 21.00'de sahasında Danimarka ekibi Midtjlland'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon öncesinde takımla daha kısa süre çalıştığını, bu yıl takımla daha uzun süre çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Orkun Kökçü, "Bu sene farklı çünkü; geçen sene 5 günlük hazırlanma süreciyle maça çıktım. Takımla pek kaynaşamamıştım. Şu an farklı. 2 haftadır çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarım daha uzun çalıştı. Hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık, yarınki maç için hazırız" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİSİ YARINKİ MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILMAK'

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Salih Özcan ile iyi anlaştıklarını belirten Orkun Kökçü, "Evet Salih ile aramızdaki uyum çok iyi. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz. En önemlisi yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak. Onun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'YARINKİ MAÇ İÇİN HAZIRIZ'

Takımın yarınki maça hazır olduğunu dile getiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ortam çok güzel. Herkes konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi bu maç için çok iyi hazırladı. Alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

'TAKIMIMA EN İYİ ŞEKİLDE KAPTANLIK GÖREVİNİ YAPMAK İSTİYORUM'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hem ofansif hem defansif anlamda beklentileri olduğuna dikkat çeken Orkun Kökçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta sahada oynadığın taktirde ofansif anlamda da defansif anlamda da katkı sağlaman lazım. Hocanın beklentileri bu şekilde. Bende ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Hocanın istekleri netleşti benden. O yüzden geçen sezonun ikinci yarısı için devam etmek istiyorum. Gol katkısıyla ve defansif anlamda da katkı sağlamak istiyorum. Takımıma en iyi şekilde kaptanlık görevini yapmak istiyorum."

'HERKES YÜZDE 100 HAZIR'

Yükleme konusunda en iyi kamplardan birisini geçirip, geçirmedikleri hakkında düşünceleri sorulan Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Feyenoord döneminde aynı şekilde hazırladık sezona. Aynı şekilde antrenmanlara çıktık. Benim için güzel bir kamptı. Kendimi hazır hissediyorum, takım da öyle. Herkes yüzde 100 hazır diyebilirim yarınki maç için. Şu an en önemli şey yarınki maça hazır olmak, maçı kazanmak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı