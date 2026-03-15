Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol
Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü, neredeyse sıfırdan kullandığı serbest vuruşta harika bir gol atarak gecenin dikkat çeken ismi oldu. Orkun Kökçü, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan (Aralık 2022 vs Adana Demirspor) bu yana frikik golü atan Beşiktaşlı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN NEFİS GOL

Karşılaşmaya Orkun Kökçü'nün attığı nefis gol damga vurdu. Mücadeleyi 1-0 önde götüren Beşiktaş, 65. dakikada serbest vuruş kazandı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, neredeyse sıfırdan kullandığı serbest vuruşta dar açıdan müthiş bir şut çıkarıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

MASUAKU'DAN SONRA BİR İLK

Gençlerbirliği filelerini havalandıran Orkun Kökçü, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan (Aralık 2022 vs Adana Demirspor) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 30 maça çıkan milli oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 6 gol atarken, 7 golün de pasını vermeyi başardı.

İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Haberler.com
500

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı

Galatasaray maçı öncesi son dakikada felaketi yaşadılar
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı