Orhan Okulu Kırkpınar'da Başpehlivan Oldu, Kumluca'da Coşkuyla Karşılandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için baba ocağı Antalya'nın Kumluca ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Antalya-Kumluca kara yolunda kalabalık araç konvoyuyla karşılanan Okulu ile başaltı ikincisi Tufan Güzel ve Minik-1 boyda ikinci olan Turgut Tuğra Arı, şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Kumluca Belediyesi önünde başpehlivan Okulu ile beraberindekileri, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Güreş Ağası Uğur Evran ile güreşseverler karşıladı.

Okulu, daha önce 2015 ve 2018'de iki defa kazandığı Kırkpınar güreşlerinde, bu yıl tekrar başpehlivan olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kırkpınar'da üç yıl üst üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedeflediğini anlatan Okulu, "Yedi yıl aradan sonra Kumluca'ya altın kemeri getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kumluca'mıza, Antalya'mıza altın kemer hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Avcıoğlu da ata sporu yağlı güreşin Kumluca ve yöresinde çok sevildiğini, daha önce Hasan Tuna ile başlayan ilçedeki altın kemer serüveninin Orhan Okulu ile devam ediğini belirtti.

Kaymakam Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu, pehlivanlar ile antrenörlerine altın hediye etti.