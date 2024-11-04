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Organ Bağışı Haftası İçin Futbol Maçı Düzenlendi

Organ Bağışı Haftası İçin Futbol Maçı Düzenlendi
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Adamları Derneği iş birliğiyle organ bağışı farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen futbol maçı, eski futbolcular ve sağlık camiasından birçok ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı, organ bağışının önemini vurguladı.

ORGAN Bağışı haftasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen futbol maçı organizasyonu, eski futbolcular, doktorlar ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Futbol Adamları Derneği'nin iş birliği ile 3-9 Kasım tarihleri arasında Organ Bağışı haftasına dikkat çekmek amacıyla sembolik futbol karşılaşması, Zeytinburnu Yedikule Metin Kurt Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Sağlık Bakanı Mehmet Memişoğlu, Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkan Vekili Fatih Doğan, İstanbul Sağlık İl Müdürü Abdullah Emre Güner, Yedikule Göğüs Hastalıkları Baş Hekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, eski hakem Ertuğrul Dilek, Binali Kartal, Güvenç Kurtar, eski futbolcular, Pascal Nouma, Lemi Çelik, Ali Eren Beşerler, Papen Mustafa, Saffet İşler, Benhur Babaoğlu, basın mensupları ve sağlık camiasından birçok isim organizasyona katılım sağladı.

Öte yandan maçın başlama vuruşunu eski futbolcu Pascal Nouma ve eski hakem Ertuğrul Dilek yaptı.

'ÖZELLİKLE İNSANLARIMIZIN ORGANLARINI BAĞIŞLAMASINI İSTİYORUZ'

Organ bağışının önemini vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye özellikle sağlık sisteminin gelişmesiyle dünyada en çok nakil yapılan ülkelerden birisi olmuştur. Bundan kaynaklı sağlık çalışkanlarına teşekkür ederiz. Türkiye'de 76 tane böbrek, 52 tane karaciğer, 15 tane kalp ve 2 tane akciğer nakil merkezimizle dünyaya ve çevremize hizmet ediyoruz. Çok daha iyi yerlere gelmek için çalışıyoruz. Türkiye sadece sağlık hizmetini değil, sağlık bilgisi ve teknolojisini üretecek güçtedir. Bu konuda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye hizmetinin yanından bilgisini ve teknolojisi de üreten lider ülke olacaktır. Hep beraber çabalıyoruz. Bu konuda bütün bilim insanlarına, öğretim üyelerimize, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza buradan minnetlerimizi arz etmek istiyorum. Tabii organ demek bir insanın hayatını kurtarmak demektir. Organlarımızı bağışlamamız gerekiyor. Bugün baktığımız zaman canlı organ vericimiz çok fazla ama bunun yanından kadavratik dediğimiz insanlar öldükten sonra canlıyken verdiğimiz organlarımızı ölüyken kullanamıyoruz. Toprak olmasın istiyoruz. Özellikle insanlarımızın organlarını bağışlamasını istiyoruz. Çünkü yaşamak güzel ancak yaşatmak daha güzeldir. Bu haftanın farkındalığı nedeniyle organ bağışının yapılmasını istirham ediyoruz. Bunun yanında organlarını bağışlanmış insanlarımızın kalp durduktan beyin ölümü olduktan sonra yakınlarının da bu organları vermeleri için izin vermelerini bekliyoruz. Çok daha iyi şartlarda çok daha iyi sağlık hizmete sunacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada Türkiye Futbol Adamları Derneği, İl Sağlık Müdürlüğümüz kapsamında farkındalık için bir spor organizasyonu tertipledik. Bu da hem spor yaparak sağlıklı kalmamızı hem de organ bağışının önemini belirtmek için buradayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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