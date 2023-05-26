Ordu'da Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliği ile Ordu'da düzenlenen 'Tevfik Kış & Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliği ile Ordu'da düzenlenen "Tevfik Kış & Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası"nın açılış seremonisi yapıldı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen, 26 ilden 37 kulüp ve 307 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başladı. Şampiyonada Türkiye'yi, dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil eden sporcular da yer alıyor.

Programın açılışında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'nun bir sporcu şehri olduğuna dikkat çekerek, 19 ilçede spor yatırımlarının yapıldığını söyledi. Vali Sonel, Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın Ordu'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza, Ordu'muza hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Ordu'muzda da birçok yatırımlar var. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanımıza Mehmet Kasapoğlu'na, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e gençlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonaya katılan sporcularımız arasından nice şampiyonlar çıkmasını temenni ediyorum. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun" dedi.

Eroğlu: "Türk güreşinde bize yakışan başarıdan başarıya koşmak"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, "Türk sporcuları olarak Türkiye'nin lokomotif sporu olan Türk güreşinde bize yakışan başarıdan başarıya koşmak. Dünyanın dört bir köşesinde İstiklal Marşı'nı söyleyip, bayrağımıza dalgalandırmak. Sporcu kardeşlerimize, onları yetiştirenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de yaptığı konuşmada müsabakalara katılan şampiyonlar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyonaya verdiği desteklerden dolayı Vali Tuncay Sonel ile protokol üyelerine plaket takdim etti.

Programa ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. - ORDU

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