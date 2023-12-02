Ordu Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 22 Yıldır Başarı İçin Mücadele Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen 3 sporcu, kulübün başarısı için 22 yıldır mücadele ediyor.

Çeşitli liglerde ve Avrupa kupasında mücadele veren Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, iki sezon önce daha önce de mücadele verdikleri Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yeniden yükselme başarısı gösterdi.

Ligin B Grubu'nda mücadele eden mor-beyazlı ekipte yer alan 10 sporcudan Adem Kurucu, Ertan Korkmaz ve İmdat Yalçın, 22 yıldır aynı takımda ter döküyor.

"Hep bu takımın başarısı için çalıştık"

Takımın kaptanlığını da yapan Adem Kurucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001'de kurulan takımın ilk oyuncularından olduğunu söyledi.

O günden bugüne takımını hiç yalnız bırakmayarak başarısı için mücadele ettiğini belirten Kurucu, 22 yıldır takımının başarısı için çalıştığını ifade etti.

Aradan geçen 22 yılda takımıyla birçok başarı elde ettiğini anlatan Kurucu, bazı sezonlar kötü sonuçlar aldıklarını ancak hiçbir zaman pes etmeyerek takımı hep yeni hedeflere taşımaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Kurucu, inişli çıkışlı dönemlerin olduğuna işaret ederek, "Defalarca Süper Lig'de mücadele ettik. Avrupa kupalarında zaferler kazandık. Hep bu takımın başarısı için çalıştık. Bu sezon da Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Şu anda Ordu'nun basketbol branşında Süper Lig'deki tek takımıyız." dedi.

İmdat Yalçın ve Ertan Korkmaz'la takımın ilk kurulduğu günden beri omuz omuza mücadele ettiklerini belirten Kurucu, "Takımın başarısında birlikte sevindik, kötü günler geçirdiğimiz sezonlarda da birlikte üzüldük. Çok zor günler yaşadığımız zamanlar oldu. Takımda ciddi düşüşler oldu. Ancak hep birlikte ayağa kalmasını bildik. Hiçbir zaman takımımızı yalnız bırakmadık." diye konuştu.

Adem Kurucu, takımda herkesin ağabey kardeş gibi olduğuna vurgulayarak, "Sadece saha içinde değil, saha dışında da birbirimizin sorunları ve dertleriyle ilgileniyoruz. Dostluğumuz sahadaki başarımıza da yansıyor. Bugünkü başarımız, birlik ve beraberlikten kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Kurucu, bundan sonra da takımın başarısı için çalışacaklarını aktararak, "Başka takıma gitmeyi düşünmüyorum. Kendi memleketimin başarısı için hep çalıştım, bundan sonra da çalışacağım. Bize destek verenleri hep mutlu edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.

Ertan Korkmaz: "İlk günkü heyecanımla basketbol oynuyorum"

Ertan Korkmaz ise takıma ilk geldiğinde adaptasyon sorunu yaşadığını ancak basketbolu çok sevdiği için bu sorunu aştığını söyledi.

Takımda birçok başarılar elde ettiklerini belirten Korkmaz, "Bazı sezonlar başka kulüplerden transfer teklifleri gelse de ben bunu kabul etmedim. Ordu'da kalarak takımımım başarısı için çalıştım. İlk günkü heyecanımla basketbol oynamayı sürdürüyorum." diye konuştu.

Korkmaz, takımın neredeyse tamamının Ordululardan kurulu olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı arkadaşlarımız, bazı sezonlarda başka kulüplere gittiler. Bazıları ise bir süre sonra yuvaya döndüler. Benim gibi 3 arkadaşım takımı hiç bırakmadık ve mücadele ettik. 22 yıldır acısıyla tatlısıyla birçok şeyi yaşadık. Biz bu süreçte birinci ligi yaşadık, Süper Lig'i yaşadık. Bunun yanı sıra Avrupa kupalarında başarılar elde. Bazı sezonlarda ise ligden düşme korkusu yaşadık. Biz burada bir aile gibiyiz. 47 yaşında olmama rağmen bu sporu severek ve isteyerek oynamaya devam ediyorum. Gücüm elverdiği sürece de bu takım için ter dökmeyi sürdüreceğim. Bu sporda başarılı olacaksan takımını, arkadaşlarını seveceksin. Biz çok sevdik ve takımımız için buradayız."

İmdat Yalçın: "Bu sporla hayata bakış açım değişti"

İmdat Yalçın da basketbol sayesinde hayata adeta yeniden tutunduğunun altını çizerek, "22 yıldır aynı takımın çatısı altında mücadele ediyorum. Hep başarılı olmak için mücadele ettim. Bazı sezonlar bunu başarabildik, bazı sezonlar ise hedeflerimizin uzandığında kaldık." dedi.

Basketbolun kendisine çok şey kattığını ifade eden Yalçın, "Bu sporla hayata bakış açım değişti. Okul yıllarımda insanların bakışları beni çok üzüyordu. Bir an önce evime gitmek istiyordum. Ancak bu sporu tanıdıktan sonra hayata adeta yeniden başladım diyebilirim. 22 yıldır da bu takımdan hiç ayrılmadan mücadelemi sürdürüyorum." diye konuştu.