Haberler

Optimist Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası takım yarışlarında Türkiye Yelken Milli Takımı, 71 ülke arasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, gümüş madalya aldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Optimist Milli Takımı, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen takım yarışlarında tarihi bir başarı elde etti.

Milliler, 71 ülkenin katıldığı takım yarışlarında finalde İspanya ile karşılaştı.

Cengiz Eren Güvenç, Eren Kaan Erendemir, Metehan Asar, Yağmur Öztekin ve Emir Tombuloğlu'ndan oluşan milli takım, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu

Meclis'te seçim günü! Kritik kurumun başkanı değişmedi
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu