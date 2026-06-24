Optimist Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası takım yarışlarında Türkiye Yelken Milli Takımı, 71 ülke arasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, gümüş madalya aldı.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Optimist Milli Takımı, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen takım yarışlarında tarihi bir başarı elde etti.
Milliler, 71 ülkenin katıldığı takım yarışlarında finalde İspanya ile karşılaştı.
Cengiz Eren Güvenç, Eren Kaan Erendemir, Metehan Asar, Yağmur Öztekin ve Emir Tombuloğlu'ndan oluşan milli takım, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar