Onvo Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor 0-0 Beraberlik İle İlk Yarıyı Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki karşılaşmada Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da ilk yarıda etkili ataklar gerçekleştirdi ancak gol bulamadı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum
Onvo Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Samudio, Larsson
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, N'dao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Sarı kart: Dk. 28 Bünyamin Balcı (Onvo Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle sona erdi.
12. dakikada Van de Streek'in sol konattan ortasında Samudio'nun kale önünde göğsüyle kontrol ettikten sonra sert vuruşunda top, direğin üzerinden auta çıktı.
18. dakikada Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Prip'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Abdullah Yiğiter, kornere çeldi.
26. dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla Safuri'nin önüne indirdi. Safuri'nin kale önünden bekletmeden sert şutunda kaleci Slowik, topu kornere gönderdi.
29. dakikadaki serbest vuruşta Pedrinho'nun sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
45. dakikada Guilherme'nin kale önüne ortasında topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Oyunun durduğu anda hakem Cihan Aydın, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu topun Van de Streek'in eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kramer'in şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'den dönen topu Antalyaspor defansı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.