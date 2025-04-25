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Onvo Antalyaspor, Sivasspor Maçına Hazır
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Takım, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde antrenmanlarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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