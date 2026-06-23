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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı

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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Grupta 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselen milliler, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen milliler, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.

2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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