A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Grupta 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselen milliler, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Grupta 4'te 4 yaparak zirvede yer alan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen milliler, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.
2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak.