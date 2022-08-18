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Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcunun attığı mesajı ifşaladı

Spor Haberleri

Onlyfans platformunun ünlülerinden olan Gizem Bağdaçiçek, bir sosyal medya kullanıcısından kendisine gelen "ne zaman görüşeceğiz?" mesajını kendi hesabından paylaştı. Bağdaçiçeğin takipçileri ise mesajı atan şahsın milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu iddia etti.

Son dönemde Onlyfans sitesi üzerinden paylaştığı içeriklerle gündeme gelen Gizem Bağdaçiçek, Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bağdaçiçek paylaşımında, kendisine mesaj atan bir kişiyi ifşa etti.

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, eski Trabzonsporlu Berat Aydemir Akbaş'ı ifşaladı

"NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİZ"

Bağdaçiçek'in paylaştığı fotoğrafta bir kullanıcının "Ne zaman görüşeceğiz?" mesajı attığı görüldü. Genç kadının takipçileri ise mesajı atan kişinin profil fotosundan yola çıkarak şahsın, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu öne sürdü.

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, eski Trabzonsporlu Berat Aydemir Akbaş'ı ifşaladı

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, eski Trabzonsporlu Berat Aydemir Akbaş'ı ifşaladı

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