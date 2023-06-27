Milli futbolcuların tatildeki görüntüsü olay oldu! Çalhanoğlu'na yapılan yorum bomba

A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır, beraber gittikleri tatilde oyun karakterini canlandıran bir video paylaştılar. Başarılı futbolcuların o anlarını gören sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarla futbolcuları eleştiri yağmuruna tuttular.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, tatilde popüler olan bir oyun karakterini canlandırdıkları video paylaştılar. Yıldız futbolcuların o anlarını gören kullanıcılar ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarla tepki gösterdiler.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Başarılı futbolcuların neşe dolu anlarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız isimlerin bu paylaşımına sert eleştirilerde bulundular.

İşte o yorumlardan bazıları;