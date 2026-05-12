Para milli sporcu Öner Bozbıyık'tan Finlandiya'daki Dünya Boccia Kupası'nda altın madalya
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Kupası'nda milli sporcu Öner Bozbıyık, BC 3 tek erkekler kategorisinde finale çıkarak İtalyan rakibini 4-2 yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen organizasyonda, BC 3 tek erkekler kategorisinde 12 sporcu madalya mücadelesine çıktı.
