Para milli sporcu Öner Bozbıyık'tan Finlandiya'daki Dünya Boccia Kupası'nda altın madalya

Güncelleme:
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Kupası'nda milli sporcu Öner Bozbıyık, BC 3 tek erkekler kategorisinde finale çıkarak İtalyan rakibini 4-2 yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen organizasyonda, BC 3 tek erkekler kategorisinde 12 sporcu madalya mücadelesine çıktı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCebbar Avcı:

Öner Bozbıyık'a tebrik etmek gerekir. Bu başarı insanın yüreğini hoşnut ediyor. Ancak daha da önemlisi, bu tür sporcuların yarattıkları onuru ve başarıyı ülkemiz adına taşıyabilmeleri için gerekli destek sağlanmalıdır. Milletimizin verdiği emaneti korumak ve değerini bilmek hepimizin sorumluluğudur.

Haber YorumlarıKamil Sandal:

Hocam nasıl oldu da BC 3'te böyle bir başarı sağladı acaba... Medyada bu kadar yer bulmuşken arkaplan masaya koyulmuş mı yoksa geniş hazırlık mı vardı?

Haber YorumlarıBeril Gülüş Pulat:

Vay be ne güzel haber! Böyle başarıları görünce insanın içi ısınıyor ya! Ama şunu da söylemek gerek, bu kadar başarılı sporcuların yeterince desteklenip desteklenmedığinden emin değilim! Para sporlarına ayrılan bütçe gerçekten yeterli mi? Çünkü yurt dışında bu tür müsabakalar çok önem kazanıyor ve sponsorluk da ciddi para gerektiriyor!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

