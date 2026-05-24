Haberler

Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu

Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Karabağ'ı çalıştıran Kurban Kurbanov'un Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddialarını yalanladı.

  • Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, Kurban Kurbanov ile ilgili herhangi bir girişim veya ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.
  • Kurban Kurbanov, Karabağ ile sözleşmesinin devam ettiğini belirtti.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş’ın teknik direktörlük koltuğu için Karabağ'ın başarılı çalıştırıcısı Kurban Kurbanov’u listesine aldığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı yönetimin, 54 yaşındaki deneyimli teknik adamla ilk teması kurduğu yönündeki söylentilere, Beşiktaş cephesinden resmi ve net bir yalanlama geldi.

ÖNDER ÖZEN'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, Azerbaycan basınından Telegraf'a yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yeni teknik direktör arayışlarında henüz isimlerin netleşmediğini vurgulayan Özen, "Kurban Kurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz veya ilgimiz bulunmuyor. Kurban hoca son derece başarılı ve çok saygı duyduğumuz bir isim. Ancak şu anda Beşiktaş’ın gündeminde böyle bir durum yer almıyor. Çıkan haberlerin kulübümüzle hiçbir bağlantısı yoktur.'' dedi. 

KURBANOV: ''SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR''

Karabağ’ın başında Sumqayıt’ı 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Kurban Kurbanov da geleceğiyle ilgili gelen bir soru üzerine, Karabağ ile olan kontratının sürdüğünü hatırlatarak iddialara mesafeli yaklaşmıştı. Kurbanov, ''2008 yılından bu yana buradayım. Sözleşmem devam ediyor.'' yorumunu yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını

Tahliye tebligatını yırtıp attı: Bunun için...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

Ak Parti'nin acı günü! Eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi