Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş’ın teknik direktörlük koltuğu için Karabağ'ın başarılı çalıştırıcısı Kurban Kurbanov’u listesine aldığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı yönetimin, 54 yaşındaki deneyimli teknik adamla ilk teması kurduğu yönündeki söylentilere, Beşiktaş cephesinden resmi ve net bir yalanlama geldi.

ÖNDER ÖZEN'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, Azerbaycan basınından Telegraf'a yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yeni teknik direktör arayışlarında henüz isimlerin netleşmediğini vurgulayan Özen, "Kurban Kurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz veya ilgimiz bulunmuyor. Kurban hoca son derece başarılı ve çok saygı duyduğumuz bir isim. Ancak şu anda Beşiktaş’ın gündeminde böyle bir durum yer almıyor. Çıkan haberlerin kulübümüzle hiçbir bağlantısı yoktur.'' dedi.

KURBANOV: ''SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR''

Karabağ’ın başında Sumqayıt’ı 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Kurban Kurbanov da geleceğiyle ilgili gelen bir soru üzerine, Karabağ ile olan kontratının sürdüğünü hatırlatarak iddialara mesafeli yaklaşmıştı. Kurbanov, ''2008 yılından bu yana buradayım. Sözleşmem devam ediyor.'' yorumunu yaptı.