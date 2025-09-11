Haberler

Onana, resmen Trabzonspor'da

Onana, resmen Trabzonspor'da
Güncelleme:
Onana, resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor, Andre Onana'nın 2025-2026 futbol sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Manchester United ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bordo-mavililer, bu transfer için Onana'ya yıllık 3 milyon 510 bin dolar ve 1 milyon 755 bin dolar imza parası ödeyecek.

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a tarihi bir bonservis karşılığında gönderen Trabzonspor, yeni kalecisini açıkladı.

ONANA, TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, İngiliz ekibi Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Andre Onana ile bir yıllık anlaşma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza ücreti ödenecektir." denildi.

Onana, resmen Trabzonspor'da

ONANA'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Transferi sonrası mutluluğunu dile getiren Onana, "Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmam benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum." dedi.

Onana, resmen Trabzonspor'da

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM'

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan deneyimli eldiven, ' Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Trabzonlu denen görgüsüzlerede bu kaleci yakışır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
