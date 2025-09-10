Haberler

OMÜ Rektörü Fatma Aydın, Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen'i Ağırladı

OMÜ Rektörü Fatma Aydın, Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen'i Ağırladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen'i ziyaret ederek, kentin tanıtımında önemli rol oynayan Samsunspor hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bilen, Aydın'a isminin yazılı olduğu bir formayı hediye etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen'i makamında misafir etti. Ziyarette Bilen, Rektör Aydın'a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen ziyarette OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Samsunspor Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri de yer aldı. Görüşmede Rektör Aydın, Samsunspor'un kentin tanıtılması açısından önemli bir görev üstlendiğini ve bu kentin markası olduğunu söyledi. Samsunspor Asbaşkanı Bilen ise Rektör Aydın'a gösterilen misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen tarafından Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'a isminin yazılı olduğu Samsunspor forması hediye edildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Ziyaret sonrası Rektör Aydın, kendisine hediye edilen isminin yazdığı Samsunspor formasını giyerek poz verdi. - SAMSUN

