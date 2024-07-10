Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Gazze Temasıyla Başladı

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle organize edilen 8'inci Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Arnavutköy'den start aldı. Yalova, Bolu, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Mersin, Bolu, Adana, Isparta ve Filistin'den profesyonel bisikletçilerin yanı sıra farklı yaş ve kategorilerden amatör bisikletçilerin de katılımına açık olan turun startı Arnavutköy ilçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Gürek, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Türkiye Filistinli Öğrenciler Derneği Başkanı Dr. Abdurrahman El-Feraah ve çok sayıda ilçe sakininin katılımı ile verildi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek temasıyla düzenlenen bisiklet turunda Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisikletçiler 950 kilometre tur güzergahı boyunca, uğranan şehitliklerden alınan toprakları, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan kabrine ulaştıracaklar.

HERSANLIOĞLU: YERLERDE SÜRÜNEN İNSANLIK İÇİN UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Arnavutköy İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu Gazze'de yaşanan olaylara değindi. Hersanlıoğlu, "Değişik kimliklerle sürekli karşımıza çıkıyorlar ama bizim yapmamız gereken uyanık olmak. Yerlerde sürünen insanlık için uyanık olmak zorundayız. Gazzeli kardeşlerimizi anlayabilmek için Ömer Halisdemir'in alnının ortasına haince sıkılan kurşunu görmek zorundayız. Selamlarımızı kahramanımız Ömer Halisdemir'e ulaştıracak saporcularımıza yol açıklığı diliyorum" dedi.

CANDAROĞLU: TURUMUZA BİR ANLAM DAHA YÜKLEDİK: GAZZEDE YAŞANAN İNSANLIK DRAMI

Tur startı öncesi konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün de hep birlikte halkımızla bisiklet turumuzun 8'incisine start veriyoruz. Sporcularımızın ülkemizin hatta dünyanın birçok yerinden gelip bu tura katılması bizim için çok anlamlı. Bizler bu sene Ömer Halisdemir bisiklet turumuza bir anlam daha yükledik; o da son süreçte Filistin'de, Gazze'de yaşanan insanlık dramı. Aramızda Filistinli sporcularımız da var. Bu bisiklet turunu da bu yıl başta Ömer Halisdemir'e ve gazilerimize, şehitlerimize ithafen gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"SPORCULARIMIZA BU GİTTİKLERİ KUTLU YOLDA GÜÇ KUVVET DİLİYORUM"

Mustafa Candaroğlu tur detaylarını da paylaştı:

"35'e yakın sporcumuz Arnavutköy'deki ve Hadımköy'deki şehitliklerimizden şehit topraklarını aldılar. Yaklaşık 6 durakta, ülkemizin bir çok yerinde şehitliklere uğrayıp, şehit topraklarını alarak 1100 km sonra şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine takdim yapacaklar. Ben öncelikle sporcularımıza bu gittikleri kutlu yolda güç kuvvet diliyorum. Sağlıkla, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum."

EL- FERAAH: FİLİSTİN DAVASI SADECE FİLİSTİNLİLERİN DAVASI DEĞİLDİR

Açılışta konuşan Türkiye Filistinli Öğrenciler Derneği Başkanı Dr. Abdurrahman El-Feraah, "Bu kutlu yol için Ömer Halisdemir şehidimizin ve arkadaşlarının yaptığı gibi büyük bir fedakarlık yapılması lazım. Onlar Türkiye'yi ve davamızı korumaya çalıştılar. ve Gazze'deki şehitlerimiz de davamızı korumaya çalışıyorlar. O Siyonistler davamızı ne kadar ezmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu bizim için güç verici bir şeydir. Çünkü bu dava bizim için her şeydir. Çünkü Filistin davası sadece Filistinlilerin davası değil tüm ümmet-i Muhammed'in davasıdır" ifadelerini kullandı.

AKAR: ÜLKEMİZİ KORUDUKLARI İÇİN BİZLER DE BU FEDAKARLIĞI YAPMALIYIZ

Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul bisiklet il temsilcisi Gazi Bilir de 8 senedir gerçekleştirdikleri bu turda uğranan her şehirden bir protokolle çıkış yaptıklarını ve Arnavutköy'de olduğu gibi şehitliklerden alınmış vatan toprağını son gün Niğde'de Ömer Halisdemir'in babasının da katılımıyla kabristana bıraktıklarını aktardı.

Tura ilk kez katıldığını aktaran 17 yaşındaki Ahmet Akar, bisiklet sporuna bu turun videolarıyla ilgi duyarak başladığını söyledi. Akar, "Yalova'dan geliyorum. Şehitlerimize karşı çok hassasım ve ülkemizi böyle korudukları için bizler de böyle bir fedakarlık yapmalıyız diye düşünüyorum. Arnavutköy'ün bize bu imkanı sağlaması çok güzel. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz için çok güzel bir fırsat. Bizden daha profesyonel sporcularımız için bile zor bir tur ama şehitlerimiz için elimizden geleni yaparak yolculuğumuzu tamamlayacağız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Arnavutköy'den, Hadımköy'den ve Gazze'den gelen şehit toprakları tur sorumlusuna teslim edildi. Kuran tilavetinin okunmasının ardından bisiklet sürücüleri start noktasında yerlerini aldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'nun da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar eşlik edeceği tur start düdüğü ile başladı.

TUR PLANI

1'inci gün: 10 Temmuz Çarsamba İstanbul-Sakarya (186 km)

2'nci gün: 11 Temmuz Persembe Sakarya - Bolu (116 km)

3'üncü gün: 12 Temmuz Cuma Bolu - Ankara (194 km)

4'üncü gün: 13 Temmuz Cumartesi Ankara-Aksaray (239 km)

5'inci gün: 14 Temmuz Pazar Aksaray – Çukurkuyu / Niğde (90km)

6'ncı gün: 15 Temmuz Pazartesi Ömer Halisdemir şehitlik ziyareti

TURU TAKİP ETMEK MÜMKÜN

Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nu takip etmek isteyenler, Arnavutköy Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecekler.