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Ömer Faruk Gökçe'nin İsmi Verilen Gelişim Semineri Tamamlandı

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TFF ve TÜFAD iş birliğinde yapılan sürekli gelişim seminerlerinin üçüncü ve sonuncusu Elazığ'da gerçekleştirildi. Seminere UEFA A, TFF A, UEFA B, TFF A Kaleci belgesine sahip 50 antrenör katıldı. Seminerde Elazığlı antrenör Ömer Faruk Gökçe'nin ismi verilerek vefa örneği gösterildi.

Elazığlı merhum teknik direktör Ömer Faruk Gökçe'nin isminin verildiği gelişim semineri tamamlandı.

TFF ve TÜFAD iş birliğinde yapılan sürekli gelişim seminerlerinin üçüncü ve son olanı Elazığ'da gerçekleştirildi. Amatör Spor Evi Konferans Salonunda yapılan seminere UEFA A, TFF A, UEFA B, TFF A Kaleci, UEFA Elit A belgesine sahip 50 antrenör katılım sağladı. Seminere Elazığ'ın yetiştirdiği antrenörlerden merhum Ömer Faruk Gökçe'nin adı verilerek vefa örneği gösterildi. Muş Alpaslan Üniversitesi BESYO Dekanı Prof. Dr. Alper Karadağ futbol taktiksel beceri konusunda eğitmen olarak katılım sağladı. Seminerde konuşma yapan Elazığ TÜFAD Şube Başkanı Prof. Dr. Ercan Gür, Kurucu Başkan merhum Münir Yılmaz'dan miras kalan vefa örneğini devam ettirmeye kararlı olduklarını, bu vesile ile merhum Ömer Faruk Gökçe'nin ismini seminere vererek, rahmet ve minnetle andığını belirterek, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Seminere merhum antrenör Ömer Faruk Gökçe'nin ailesi ve yakınları da katılım gösterdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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