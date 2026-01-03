Haberler

Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile yolları ayırdı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın Esenler Erokspor'a transfer olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu, RAMS Başakşehir formasıyla 23 resmi maçta mücadele etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
