Ömer Erdoğan: Mağlubiyeti Hak Etmedik

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Kupanın ilk maçında sahalarında galip gelmeyi arzuladıklarını dile getiren Erdoğan, "Maalesef 1-0 mağlup olduk, hak ettik mi bence hak etmedik. Çünkü genelde dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kora kor bir mücadele vardı. Beşiktaş'ı analiz ederken belki ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar ama bir gerçek var, çok kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahipler." dedi.

Erdoğan, rakibe göre çalışmalar yaptıklarını, özellikle top rakipteyken nasıl karşılayacakları ve topu kazandıktan sonra hangi şekilde hücum yapacaklarıyla ilgili organizasyonlar çalıştıklarını ifade etti.

Savunma kısmında rakibe gol dışında çok net fırsat vermediklerini aktaran Erdoğan, "Daha çok net pozisyona girebilirdik. Ama ona rağmen yakaladığımız fırsatlar, direkten dönen toplar, maalesef topta bugün bizi sevmedi. Maçın hakkı kesinlikle 1-0 değildi." diye konuştu.

Erdoğan, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'u kurtarışlarından dolayı tebrik etti.

Transfer çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Transfer yapmamız gerekiyor. Hücum anlamında ofansif anlamda transfer yapmaya çalışacağız. Niyetimiz 3 yada 4 oyuncu alıp takımı güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yabancı hakem düşüncesinin sorulması üzerine de "Kendi insanımıza daha çok güveniyorum. Bu çağda bu işleri kendimizin de halledebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.