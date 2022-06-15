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Ömer Erdoğan ile anlaşamayan Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başlıyor

Haberler.com - Spor
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Ömer Erdoğan ile anlaşma sağlayamayan Kayserispor, son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 42 yaşındaki genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonunda tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Kayseri spor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile prensip anlaşması yaptığını duyurmuştu. Hatay spor'dan ayrılan teknik adam ile sözleşme yapılmadan yollar ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Erdoğan, "Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayseri spor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanım efendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile yapılan anlaşmanın bozulması üzerine Çağdaş Atan ile söz kesti. Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan, sonrasında Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Atan ile gerçekleştirilen görüşmede prensipte anlaşmaya varıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın hafta sonu Kayseri'ye geleceği, hafta başında da Çağdaş Atan ile resmi sözleşme yapacağı ifade edildi.

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42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21'ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı.

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